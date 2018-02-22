Фото: storinka.com.ua
Известная актриса и телеведущая Ирина Безрукова отдохнула в Республике Алтай, после чего решила купить дом в этих местах. Об этом она написала на своей странице в Instagram. Актриса рассказала подписчикам, что прилетала на Алтай отдыхать и восстанавливаться. Там она побывала в центре лечебного голодания "Улутай", который находится между селами Аскат и Анос в Чемальском районе.
"Я выбрала программу восстановления, оздоровления и омоложения, но без голодания. У меня весьма насыщенная процедурами программа… Сам центр уникален по архитектуре. Из центра здания расходятся коридоры-"лучи" разного цвета и заканчиваются куполами. Мне мой нынешний "дом" напоминает космическую станцию", – написала Безрукова.
Актриса отдыхала на Алтае в конце января, позже в интервью изданию Star Hit она рассказала, что осталась под приятным впечатлением от природы и теперь размышляет о том, чтобы купить в Горном Алтае дом. Артистка мечтает, чтобы у нее появилось место, куда она могла бы прилетать на некоторое время восстанавливать силы в уединении. Ее будущий дом должен быть расположен на берегу водоема, а из окон должен открываться вид на горы.
Она планирует еще раз слетать в Горный Алтай, пожить в гостевых домах в разных районах и понять, где ей комфортнее. Она хочет внимательнее присмотреться к месту, в котором планирует проводить немало времени в ближайшем будущем. У нее уже есть некоторые варианты, но актриса пока решать не спешит.
Ранее сообщалось, что резидент Comedy Club Александр Незлобин за неделю лечебного голодания в Горном Алтае похудел почти на семь килограммов, он отдыхал в том же центре, что и Безрукова. Ирина Безрукова — бывшая жена двух знаменитых актеров – Игоря Ливанова и Сергея Безрукова.
Комментарии
Бывшая жена Сергея Безрукова решила купить дом в Республике Алтай
Не надо ее делать приложением к бывшему мужу. Она потрясающая женщина и актриса, а этот прыщ (Безруков) недостоин был такой женщины...
Вам то что так переживать)
Смысл покупать, если жить постоянно там не собираешься? Можно снять в любой момент жилье для временного проживания.