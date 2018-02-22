Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Спокойную погоду, местами со слабым снегом, прогнозируют синоптики в Алтайском крае в ближайшие трехдневные выходные.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, с 23 по 26 февраля районы края будут находиться под влиянием Сибирского антициклона.
Погода в регионе будет спокойной. Местами в эти дни ожидается снег слабой интенсивности. Наиболее заметные осадки возможны в предгорьях 24 и 25 февраля. Но и здесь не ожидается сильных снегопадов.
Ночные температуры в крае будут балансировать в диапазоне от -13 до -23 градусов.
Днем в указанный период в регионе будет -6...-11 градусов, в предгорьях возможно потепление до 0 градусов.
В ночь на 26 февраля в Алтайском крае ожидается прояснение, которое будет способствовать образованию изморози и тумана. При этом существенного похолодания не ожидается.
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