Даже в мире высоких технологий всегда остается место для вековых традиций – опыта наших предков, который мы храним и успешно используем. Сегодня речь пойдет о чугунной посуде для приготовления пищи, которую в Барнауле успешно реализовывает компания "ТандырМан" – наряду с тандырами, керамической посудой и дубовыми бочками.
Изготовлением чугунной посуды начали заниматься очень давно. Первые сведения о появлении чугуна относятся к IV – VI векам до нашей эры. Почему же этот материал пользуется таким успехом на кухне? Имея довольно низкую теплопроводность, чугун медленно нагревается и долго сохраняет тепло, которое равномерно распределяется по всей поверхности посуды, что очень важно для приготовления любого вида блюд. Равномерный нагрев препятствует пригоранию пищи, особенно длительного приготовления — например, тушеного мяса, птицы или плова.
Одни из неоспоримых достоинств посуды из чугуна:
- Экономичность. Необычайная теплоемкость чугуна позволяет экономить электрическую энергию и другие источники нагрева. Для приготовления пищи в чугунной посуде сильный нагрев не требуется — продукты готовятся на слабом огне. А некоторые блюда, такие как плов, овощное рагу и всевозможные каши, вообще не доводят до готовности на огне, а оставляют томиться в чугунном казане или сковороде под крышкой. Все части чугунной посуды (дно, стенки, крышка) одинаково долго сохраняют тепло, поэтому, накрыв на стол, можно быть уверенным, что пища еще долго останется горячей.
- Экологическая чистота. Издавна чугун считается одним из лучших материалов для изготовления посуды, которую можно использовать на любых источниках тепла. При нагреве до любых температур этот материал не выделяет токсины, а значит, не может нанести вреда здоровью человека.
- Долговечность. Литой чугун практически вечен, почти не поддается деформации. Такая посуда не боится перегрева и механических повреждений.
- Уникальность. Каждое изделие создается путем заливки расплавленного при температуре 1400 ºС жидкого металла в формы (кокили), которые изготавливаются на современном оборудовании и имеют строгие геометрические формы. Это дает возможность получать готовые изделия без отклонений по форме и размерам. После того, как металл застывает в отливочной форме, изделие проходит длительный путь различных технологических операций. В продажу поступают только те изделия, которые прошли скрупулезный контроль качества.
Чугунную посуду без покрытия можно использовать на любых источниках тепла: на газовых, электрических, керамических, галогенных, индукционных и других плитах, вплоть до традиционной "русской печи". Все это делает посуду от "ТандырМана" многофункциональной и позволяет использовать ее как для тушения и разогрева пищи, так и для варки первых блюд, а также приготовления продуктов фри, гриль и стейков.
В ассортименте магазина "ТандырМан" большой выбор самой разной посуды из чугуна – от блинницы до казана. Пища, приготовленная в чугунной посуде, сохраняет пользу и прекрасные вкусовые качества. А для того, чтобы трапеза приносила еще и эстетическое удовольствие, в магазине "ТандырМан" можно приобрести уникальную керамическую посуду с ручной росписью традиционными орнаментами Востока.
"ТандырМан"
г. Барнаул , пр. Калинина, д. 6
Тел.: 8 (3852) 691551, 8 (902) 998-7776
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