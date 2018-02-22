Фото: million-wallpapers.com
Житель Омска получил от мирового судьи пять месяцев ограничения свободы за то, что убил голубя на глазах у детей. Решение было вынесено в четверг, 22 февраля, пишет "Лента.ру" со ссылкой на портал "СуперОмск".
В течение определенного судьей срока мужчине запрещено уезжать за пределы региона, кроме этого, он должен отмечаться по месту проживания.
Подчеркивается, что при назначении наказания судья учел смягчающие обстоятельства: у подсудимого двое детей, а также было учтено состояние его здоровья.
Согласно материалам дела, 31-летний омич выстрелил камнем в голубя из рогатки, после чего обезглавил птицу.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и, не обращая внимания на крики детей, охотился на птиц на футбольном поле. Дети сами сделали снимок убитой птицы, рассказали об инциденте родителям и опубликовали пост в соцсетях.
Подчеркивается, что мужчина не раз был судим за совершение имущественных преступлений. Злоумышленник признал вину в жестоком обращении с животным.
Комментарии
На моих глазах бродячие собаки убили голубя. Кому жаловаться?
Озверел совсем.