Фото: vk.com/barneos22
Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса маршрута №109 и автомобиля Infiniti произошло днем 22 февраля в самом центре Барнаула – на площади Октября.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "На площади Октября авария. 109 автобус въехал в иномарку. Движение от площади Победы в сторону площади Октября стоит. По словам очевидцев, водителя из автомобиля увезли на "скорой", — отмечает автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель Infiniti 1986 года рождения. Ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован.
Комментарии
Скорейшего выздоровления водителю. Будьте внимательнее... Сегодня все как с ума посходили, нервные, торопятся, поджимают друг-друга, обгоняют... Даже на улицах , где ограничение скорости 40км!!! Сегодня при повороте налево, обозначив поворот конечно, один умник на Газеле очень спешил, и нажав на газ, резко вывернул руль начал объезжать по обочине, слева, куда сообственно я и поворачивал, ну нет чтобы дать закончить маневр и ехать дальше.... Это не относится к водителям из новости, просто будьте предельно внимательными... Очень много неадекватных, нарушителей, нервных, и просто куда то торопящихся, наверное за пенкой и носками к 23...
Приятно глазу! Очередного мажорика шаркнули, так их!!!))
15:31, странная радость! что он тебе плохого сделал?