Фото: правительство Алтайского края
Глава Госинспекции Андрей Степанов во время заседания правительства Алтайского края в среду, 21 февраля, вновь высказался по поводу проблемы строительства нового жилья в регионе. По его словам, около 70% новых объектов не соответствуют всем стандартам качества.
"В процессе осуществления государственного строительного надзора неоднократно выявлялись грубые ошибки, допускаемые при проектировании и подготовке положительных заключений негосударственных экспертиз проектной документации. По рекомендации Госинспекции отдельные застройщики проверили надежность и безопасность объектов путем повторной экспертизы проектных решений в госэкспертизе края. По полученным экспертным заключениям застройщики своевременно приняли необходимые меры, что позволило избежать грубых ошибок, обеспечить необходимое качество и безопасность", — отметил Степанов.
Отметим, что руководитель Госинспекции в Алтайском крае неоднократно критиковал качество нового жилья в регионе. В последний раз об этом он говорил в августе 2017 года. Для улучшения ситуации Госинспекция предложила строителям внедрить практику присутствия представителей ведомства при передаче квартир от застройщика гражданам. Это делается с целью выстраивания нормальных отношений между застройщиками и покупателями.
"Простите меня за пессимизм, но качество нового жилья, с моей точки зрения, оставляет желать лучшего", — отметил тогда Степанов.
Комментарии
Эконом жилье, что еще сказать...
70%))) да не менее 90%, при том еще со стадии проектирования
Это ещё оптимистичная оценка.
При квартальной застройке стоило строить с учётом современных реалий, но строят ещё хуже, чем в СССР. Чрезмерная высотность, зашкаливающее число квартир на дом, перебор с малогабаритками, общественные пространства по остаточному принципу, физическая возможность оставлять машины во дворах.
Строительство жилья без учёта социальной инфраструктуры.
А ещё панельное жильё, вентфасады и сайдинг. Ни одного нормального квартала в городе построено не было.
лучше бы сказал что теперь делать тем кто купил это жилье! все застройщики коз...! к стенки бы их за такие постройки, а контролирующие органы в тюрьмы!
Строительная перспектива строит остальные 30% качественного жилья
"Простите меня за пессимизм, но качество нового жилья, с моей точки зрения, оставляет желать лучшего", — отметил тогда Степанов. - ДИПЛОМАТ, однако.
По моему опыту (приходилось заниматься отделкой квартир, с перепланировкой) качество строящегося жилья растет. Внутренняя отделка на общестрое сейчас гораздо лучше. Стены и полы ровные 3метровым правилом проверяем. Окна, откосы, двери установлены ровно, качественные. Электрика: по евростандарту, розеток достаточно, расположены удачно, выключатели сразу двойные заложены по проводке, правда выключатели и розетке вессен - но года на три хватит. Это старым (на рынке более 10 лет) застройщикам. Сравнивать со старым фондом нечего - все углы кривые, стены стоят с уклоном (до 10 см штукатурки надо накидывать).
Внешний фасад домов - да, красиво (для каждого относительно), но качество лет на 10 и все. Потом жильцы за свой счет будут переделывать (вентфасады). Плохой момент в строительстве. На мудриковских свечках керамогранит уже отлетает. Утеплитель меняют.
Инфраструктура при застройке - тут все просто, надо отдельное "спасибо" сказать нашей власти. Все непродуманно и продажно как-то выходит в итоге.
Как же Они все удивятся при колебании земли-матушки чють больше 5-ти баллов!
С нашими землям в России вообще, выше 3х этажей запретить ... как можно существовать на такой высоте?
Я могу ошибаться, но в многоэтажке покупают из-за отсутствия других вариантов...
ну все, скоро отправят на пенсию его... нельзя гос.служащим в России говорить правду о реальном положении дел
Разве нас интересует "мнение" грустного степанова. Почему он не действует в соответствии с законом, а только высказывает свое мнение? Мы же не на даче под пиво рассказывает свое мнение.
потому что может только говорить, если он начнет действовать то строительство встанет, а вслед за ним и смежники и край окажется в еще большей ж..