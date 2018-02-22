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Сын американского драматурга Пола Зиндела подал в суд Лос-Анджелеса на создателей фильма "Форма воды", который выдвинут на премию "Оскар" в 13 номинациях. Дэвид Зиндел обвиняет их в нарушении авторских прав, пишет РИА "Новости" со ссылкой на журнал Variety.
По словам сына Пола Зиндела, фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо основан на пьесе его отца "Позволь мне услышать твой шепот" 1969 года. В центре ленты "Форма воды" — история глухонемой уборщицы, которая работает в секретной лаборатории. Женщина влюбляется в находящееся там существо-амфибию и пытается его спасти. В пьесе Зиндела женщина-уборщица тоже работает в секретной лаборатории, проникается симпатией к пленному дельфину и пытается спасти животное.
По словам сына Зиндела, совпадения между двумя работами так очевидны, что фильм необходимо считать адаптацией пьесы. В исковом объявлении он обвиняет режиссера дель Торо, продюсера Дэниела Крауса и компанию Fox Searchlight в нарушении авторских прав драматурга, которые сейчас принадлежат его детям.
"Несмотря на бросающиеся в глаза сходства пьесы и очевидно вторичной картины, ответчики не удосужились получить у истца надлежащую лицензию на создание фильма и дополнительные права на пьесу. Кроме того, ответчики не упомянули в картине имя Зиндела", — цитирует агентство фрагмент иска.
В документе говорится, что истцы требуют от ответчика возмещения судебных издержек и всей прибыли, которая была получена "в результате незаконных деяний".
Компания Fox Searchlight опровергла обвинения Дэвида Зиндела, назвав их безосновательными. В компании заявили, что собираются подать ходатайство об отказе в рассмотрении иска.
Фильм "Форма воды" представлен в 13 номинациях на премию "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм года". Вручение кинонаград пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе.
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