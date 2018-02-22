Фото: Amic.ru
Автомобиль Nissan Terrano сбил женщину на Ленинском проспекте в центре Барнаула днем в четверг, 22 февраля.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, ДТП случилось около 13:10 у здания №17.
По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Nissan Terrano, допустила наезд на женщину 1961 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая была доставлена в горбольницу №1. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Там в основном сотрудники горадминистрации переходят, попал мужик. Поди ещё иногородний?
Не каждый водила здесь пропустит пешика.
В течении дня там переходящих вижу человек 600 за день (я водитель). что ВСЕ сотрудники АДМИНИСТРАЦИИ???
22.02.2018 16:35
Гость
сотрудники администрации там обычно при параде и всей толпой ходят, увидите - не спутаете
там пешеходы обычно прутся через дорогу и по сторонам не смотрят, надо же как то думать о совей безопасности