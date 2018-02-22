Фото: Amic.ru
На "Гребном канале" в пятницу, 23 февраля, пройдут гонки на собачьих упряжках и гонка-буксировка.
Как сообщили в ПУ ФСБ по Алтайскому краю, на канале состоится 3-й этап кубка России по гонке-буксировке, гонки на собачьих упряжках и показательное выступление кинолога с собакой. В краевую столицу приедут около ста спортсменов со всей Сибири, в том числе мастера спорта и мастера спорта международного класса. Турнир пройдет в следующих категориях: мужчины, женщины, двойки, дети, гонки на собачьих упряжках.
"На соревновании в честь Героя Советского Союза легендарного пограничника Никиты Карацупы, приуроченном к 100-летию со дня образования Пограничных органов, будут представлены собаки различных пород, среди которых немецкие овчарки, норвежские метисы, бельгийские овчарки (малинуа), хаски, маламуты, ризеншнауцеры и другие", — сообщили в ПУ ФСБ по Алтайскому краю.
Начнутся соревнования в 10.00 по адресу Новосибирский тракт, 23.
Комментарии
О, моя собака на фото)))