Фото: arnapress.kz
Соцсеть Facebook теперь поддерживает формат glTF 2.0, что позволит пользователям публиковать 3D-объекты в своей новостной ленте. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на официальный сайт разработчиков компании.
"Мы недавно внедрили 3D-посты, которые позволят людям видеть цифровой объект со всех сторон и взаимодействовать с ним в ленте новостей Facebook. Он немедленно откликается на пролистывание и касание и позволяет контенту "выскакивать" из экрана", — цитирует агентство сообщение на сайте.
Пользователи смогут крутить изображение, удерживая его левой кнопкой мыши или пальцем. 3D-посты поддерживают отображение текстур, настроек освещения и рендер объекта.
Уже сейчас в сообществе соцсети появились изображения попугая из конструктора LEGO, динозавра из фильма "Мир юрского периода", виртуальная гостиная магазина Wayfair и не только.
Соцсеть взаимодействует с первыми партнерами из других компаний для внедрения объемных постов. В частности, теперь пользователи могут делиться своими "3D-воспоминаниями", которые были сняты при помощи телефона Xperia XZ1 через приложение компании Sony "3D Creator". Кроме этого, 3D-редактор Modo также добавил возможность делать готовые для публикации в Facebook модели.
Кроме этого, в соцсеть можно будет загружать изображения с платформы Oculus Medium, благодаря чему пользователи смогут создавать цифровые скульптуры при помощи контроллеров и шлема для виртуальной реальности. Отмечается, что вскоре у юзеров появится возможность делиться изображениями с площадки трехмерных изображений Poly компании Google.
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