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Новости

Курганский магазин предложил скидку к 23 февраля "служившим и сидевшим"

, ИА "Амител"
Акция магазина называется "Служивый сиделец"

Фото: starterokru.ru

Курганское управление ФАС РФ не выявило нарушений в рекламе местного магазина, который предлагает 23 февраля скидки всем мужчинам, которые служили в армии или отбыли наказание в колонии. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на замруководителя ведомства Анну Белову.

Агентство со ссылкой на страницу "ВКонтакте" сообщает, что курганский магазин "Мясная лавка" 23 февраля предлагает скидки 23% всем мужчинам, если они "служили или сидели". Акция называется "Служивый сиделец". 

По словам Беловой, ведомство изучило в соцсетях эту информацию. "УФАС не усматривается в изложенной информации нарушений рекламного законодательства", — добавила она.

Представитель магазина рассказал агентству, что каждый в рекламе "увидел то, что и хотел увидеть". "Хотя при внимательном прочтении можно без труда определить, что акция проводится для всех мужчин", — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что акция проводится "для тех, кто воевал, и тех, кто оставался в тылу, для тех, кто сидел, и тех, кто лежал…".

В магазине отметили, что они не смешивают и не уравнивают социальные статусы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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22.02.2018 17:34
- гость -

лавров.жпг

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