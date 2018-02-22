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Курганское управление ФАС РФ не выявило нарушений в рекламе местного магазина, который предлагает 23 февраля скидки всем мужчинам, которые служили в армии или отбыли наказание в колонии. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на замруководителя ведомства Анну Белову.
Агентство со ссылкой на страницу "ВКонтакте" сообщает, что курганский магазин "Мясная лавка" 23 февраля предлагает скидки 23% всем мужчинам, если они "служили или сидели". Акция называется "Служивый сиделец".
По словам Беловой, ведомство изучило в соцсетях эту информацию. "УФАС не усматривается в изложенной информации нарушений рекламного законодательства", — добавила она.
Представитель магазина рассказал агентству, что каждый в рекламе "увидел то, что и хотел увидеть". "Хотя при внимательном прочтении можно без труда определить, что акция проводится для всех мужчин", — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что акция проводится "для тех, кто воевал, и тех, кто оставался в тылу, для тех, кто сидел, и тех, кто лежал…".
В магазине отметили, что они не смешивают и не уравнивают социальные статусы.
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