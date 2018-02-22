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Российского керлингиста Александра Крушельницкого и его супругу Анастасию Брызгалову лишили бронзы, которую они выиграли в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на пресс-релиз Спортивного арбитражного суда (CAS).
Причиной этого решения стало обнаружение следов мельдония в допинг-пробе Александра. Вердиктом суда его дисквалифицировали с Игр-2018, результаты были аннулированы, а медаль теперь нужно вернуть.
Сам Крушельницкий подчеркивал, что никогда не употреблял допинг и будет отстаивать свою невиновность. Несмотря на то, что керлингист отказался от слушания в CAS, он заявил, что сделает все, чтобы найти доказательства своей "чистоты".
В свою очередь, делегация олимпийских атлетов из РФ, признавая положительную допинг-пробу Крушельницкого, обратила внимание на то, что количество вещества, которое было найдено в пробе, свидетельствует о его однократном применении. Подчеркивается, что это нехарактерно для препаратов, в состав которых входит мельдоний.
Кроме того, в заявлении делегации сказано, что еще 22 января Крушельницкий прошел тест, результат которого был отрицательным. Глава Федерации керлинга РФ Дмитрий Свищев не исключил, что кто-то мог умышленно добавить препарат в пищу спортсмена. Функционер полагает, что такое могло произойти на предолимпийском сборе в Японии.
Комментарии
больше всего такой скандал нужен был МОКу для оправдания своих действий.
Нельзя играть честно с мошенниками, обязательно проиграешь.
Наши политики и спортсмены делают вид , что не понимают этого
Хоть бы уж БМВ хз не отобрали у них, а то ведь уже купили,куда их щяс девать.
И почему так не любят в мире одну единственную страну? Как сегодня сказали в утренних новостях на 1 канале, про этот случай - что это случайность или провокация? Странно, что иное даже не предлагается для обдумывания и озвучивания.
Ну если для тебя мир - сша, то вряд ли ты здесь найдешь поддержку
Да,Да,Д а еще говорят гейевропа и люди азиатской внешности.