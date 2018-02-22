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Плановые проверки магазинов сети "Мария-Ра" провели специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, выявив многочисленные нарушения.
В надзорном ведомстве уточнили, что проверочные мероприятия проводились в 21 магазине сети.
В итоге были выявлены следующие несоответствия нормам:
- Отсутствие контроля за условиями хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании; полуфабрикатов для выпечки гастрономии;
- Нарушение условий хранения пищевой продукции;
- Отсутствие ежедневного контроля качества изготавливаемой в отделе гастрономии выпечки;
- Отсутствие раздельных складских помещений для продовольственных и непродовольственных товаров;
- Проведение текущего ремонта;
- Создание условий для соблюдения личной гигиены персонала;
- Нарушение режима мытья кухонной посуды;
- Допуск к реализации пищевой продукции, информация о дате изготовления на которой указана на наклейках, легко удаляемых с потребительских упаковок данных продуктов;
- Реализация пищевой продукции с использованием на маркировке единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза неустановленного образца;
- Реализация упакованных хлебобулочных изделий без информации о времени изготовления;
- Реализация пищевой продукции с истекшими сроками годности; овощей с признаками порчи, зелени с признаками гнили (Кош-Агачский район);
- Реализация товаров с отсутствием маркировки, ценников;
- Реализация товаров с отсутствием на маркировочном ярлыке информации об изготовителе и его месте нахождения;
- Допуск к работе лиц без необходимых отметок в личных медицинских книжках;
- Хранение шлака на земле без оборудования соответствующей площадки.
"Роспотребнадзором приняты меры по пресечению выявленных нарушений. Некачественная продукция снята с реализации. Информация о некачественной продукции (молоко топленое, сок гранатовый) направлена в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю для проведения проверок производителей", — добавляют в ведомстве.
Также к административной ответственности были привлечены как юридическое лицо, так и должностные лица, допустившие нарушения. В целом, по результатам проверок специалистами Роспотребнадзора было вынесено 11 протоколов, в том числе два в отношении юрлица.
В общей сложности сумма наложенных штрафов составила 191 тысячу рублей, а компании выдано предписание об устранении нарушений.
Комментарии
А наши когда проверять будут?
Иногда нахожу фрукты в Марии-Ра в приличном состоянии. Рядом Магнит, Ярче, Холидей. В М-ра лучше фрукты иногда, но не все.
Нарушение условий хранения пищевой продукции;
Вот только за это 300 т.р. выписать должны были. А тут столько нарушений и всего 191 т.р. Делайте выводы господа.
Кто-то чего-то зажилил и пришлось наложить штраф чуть крупней обычного. До этого по всей видимости обходились только предписаниями.
В Барнауле ракшиным даже пожилых людей на переходе давить дозволяется
В Новосибирске, Кемерово, республике Алтай есть нарушения. А у нас нет. Никогда нет.
Странно