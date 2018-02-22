Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества показал депутату Госдумы, легендарному спортсмену Александру Карелину школу-интернат с первоначальной летной подготовкой. Учреждение работает около 30 лет и готовит специалистов для военной и гражданской авиации России. В ходе своего посещения объекта Карлин и Карелин выполнили виртуальный полет на самолете.
"Ох, нелегкая это работа – управлять самолетом", — сказал после посадки самолета губернатор.
Накануне депутат парламента Карелин посетил краевой штаб президента Владимира Путина.
Комментарии
Ох, нелегкая это работа – управлять самолетом", — сказал после посадки самолета губернатор.
Ох, нелегкая это работа — /Из болота тащить бегемота!
Из стихотворной сказки «Телефон» (1926) детского поэта Корнея Ивановича Чуковского