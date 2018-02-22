Алтайский край сегодня, 22 февраля, посетил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой. В рамках рабочего визита он оценил работу нескольких новых медицинских объектов. По словам представителя ведомства, для министерства это плановая проверка, показывающая, какая помощь нужна регионам.
"Мы постоянно выезжаем в регионы, для того чтобы оказывать методическую помощь, чтобы знать все те проблемы, которые в регионах имеются. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем медицинская помощь для жителей края была своевременной и высокого качества", — прокомментировал свой приезд Сергей Краевой.
Представитель ведомства побывал в санатории "Обь", познакомился с объектами нагорного медицинского кластера, в который вошли Городская больница №5, Краевой онкологический диспансер, дом для медработников, клиническая больница, центр травматологии и перинатальный центр "Дар", где для него провели экскурсию и показали все самые современные разработки. Замминистра очень высоко оценил медучреждения и отметил отличия Алтайского края от других регионов.
"Алтайский край отличается тем, что здесь работают люди, горящие своей профессией и идеей. Мы посмотрели несколько учреждений-кластеров, и помимо традиционного развития медицинской помощи, диагностики, лечения, реабилитации, у вас есть еще много интересных своих наработок. И это наработки с использованием государственного и частного партнерства. Сейчас планируется открытие центра диагностики, строится новый реабилитационный центр — все это крайне необходимо", — рассказал Краевой.
По словам заместителя министра, опыт государственного и частного партнерства в медицине находит все больше приверженцев. А Алтайский край в развитии этого направления занимает одно из лидирующих мест. При этом такое сотрудничество идет на пользу прежде всего людям, нуждающимся в медицинской помощи.
"Особенность такого партнерства заключается не в том, чтобы сделать медицину платной для граждан, а в том, что частник получает оплату за услуги из средств обязательного медицинского страхования, и для наших граждан эта помощь остается бесплатной, но при этом современной", — объяснил представитель Министерства здравоохранения.
Комментарии
А че 11 поликлинику не показали, гор. б-цу №6?
Горящие своей профессией? какой министр такое и здравохранения, последнюю неделю скорая возила меня трижды в стационар больницы шинного, больницы стройгаз, первый раз с давлением 190 отказ от госпитализации укол капельница и в 4 ночи домой на чем хочешь. на третий раз (второй в один и тот же сутки)приняли в стройгаз с давлением 210. Я трижды молил бога чтобы выжить в этой больнице, Грубый лечебный персонал, кроме повара и санитаров, в ночь никого не найти и лечяших врачей и медсестер хоть здохни, прячутся и отсыпаются. После шоковой терапии в течении пяти дней не снижали а поднимали давление магнезиумом не удосужевшись изучить побочные действия препарата. В выходной дежурный врач на три отделения, умерла старушка в соседней плате. Отказался от дальнейшего лечения, чтобы остаться живым.
В Рубцовске от грубости и непрофессионализма врачей люди уже воют.
А что ж ему показали отремонтированные помещения??? А где же посещение других больниц, напрмео, Детского Инфекционного Отделения в Шинниках????
С официальным визитом ничего не проверишь. Приехал бы инкогнито, и пошел, как обычный барнаулец в поликлинику, прошел очередь в регистратуру, прошел врачей, все посмотрел, а потом бы и громкие заявления делал. Был же случай, когда министра одного из регионов в больнице не узнали и ему сразу все стало понятно. А так чего не ездить, "потемкинская деревня" проросла в наших мозгах надолго.
Афигеть!!!! А в стационар в моторщики че не заехали????? Там в терапии тараканы пешком ходят!!!!!!
Воинствующие дилетанты, пытающиеся рукоВОДИТЬ здравоохранением на Алтае, уже научились пускать "пыль в глаза"; скоро научатся называть "чёрное белым" и с пеной у рта доказывать это. Нет сегодня на Алтае нормальной медицины (о ХОРОШЕЙ и не помышляем!).
больници красивые а районых больных даже не ложат на обследование
Нет уже ГБ6.