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Государственная дума на заседании в четверг, 22 февраля, приняла в окончательном чтении законопроект о продлении сроков дачной амнистии для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2020 года. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что депутатами внесены поправки в законы "О государственной регистрации недвижимости", "О кадастровой деятельности" и "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ". Ими продлевают сроки окончания действия дачной амнистии в отношении объектов ИЖС на два года. Вместе с этим закон также отодвигает на два года "срок, в течение которого предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.) кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев могут устанавливаться субъектами РФ". По словам автора инициативы, главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон может коснуться до одного миллиона граждан РФ.
В пояснительной записке сказано, что в 2006 году был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость, в том числе на объекты ИЖС, — так называемая дачная амнистия. С 1 марта текущего года оформление прав на объекты ИЖС должно было происходить вновь в общем порядке, что "осложнит правообладателям процесс оформления прав", подчеркивается в документе. Крашенинников отметил, что для постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности может потребоваться разрешение на ввод в эксплуатацию. Также при отсутствии этого документа объекты ИЖС будут иметь признаки самовольной постройки и могут быть легализованы только в судебном порядке, опасается депутат.
После принятия закона россияне "смогут оформлять в существующем упрощенном порядке свои права на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства (без необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию), что послужит целям дальнейшего стимулирования вовлечения в гражданский оборот объектов ИЖС и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора", — подчеркивается в пояснительной записке.
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