Осужденный ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю побывал в отпуске за пределами колонии и вернулся обратно в колонию, сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
16 дней ежегодного оплачиваемого отпуска за пределами исправительного учреждения осужденному предоставили в рамках поощрения за добросовестное отношение к труду и примерное поведение. Отпуск заключенный провел с семьей.
Никаких правонарушений за 16 дней отпуска заключенный не совершил и вернулся в установленный срок. В пресс-службе также отмечают, что 21 февраля в ежегодный оплачиваемый отпуск ушла осужденная из колонии-поселения. Отпуск она тоже проведет с семьей по месту жительства.
В этом году в отпуск за пределами колоний планируют отправить еще четверых осужденных.
Ранее начальник УФСИН по Алтайскому краю Валерий Усачев заявил, что в этом году первые заключенные из колоний Алтайского края, работающие на производстве и имеющие семьи, получат возможность уйти в отпуск. Решение будет приниматься с учетом значимости преступлений и поведения.
Комментарии
может еще на санаторно-курортное лечение будем их направлять?
Скоро срок отбывания пойдет в трудовой стаж.
Так срок отбывания итак входит в страховой стаж.