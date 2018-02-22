Фото: perepel-krym.ru
Житель Третьяковского района Алтайского края получил условный срок за то, что хотел отсудить из бюджета РФ в свою пользу более 2 миллионов рублей, предоставив подложные документы.
Как сообщили в краевой прокуратуре, ранее в отношении мужчины было прекращено уголовное дело о получении взятки за отсутствием в его действиях состава преступления.
Затем он обратился в суд и предъявил документы о том, что якобы заплатил адвокату, представлявшему его интересы при расследовании уголовного дела, 1,8 миллиона рублей. При этом мужчина просил проиндексировать эту сумму и взыскать в его пользу за счет бюджета России 2,275 миллиона рублей.
"В ходе проведенной проверки было установлено, что заявитель представил в суд подложные документы. На самом деле гонорар адвоката составил 100 тысяч рублей. В итоге указанный гражданин осужден за покушение на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере", — уточняют в прокуратуре.
Суд приговорил его к трем годам условного срока и штрафу в 100 тысяч рублей.
Комментарии