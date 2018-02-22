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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила россиян о вспышке кори в Европе. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что по итогам минувшего года количество случаев заболевания корью по сравнению с 2016 годом увеличилось втрое и составило свыше 21 тысячи случаев.
Сейчас, по данным ведомства, неблагополучная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине.
Роспотребнадзор призывает граждан РФ учитывать данную информацию во время планирования путешествий.
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Совершенные бездельники. Работают единицы. Отвратительная служба.