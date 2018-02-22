Фото: day.org.ru
Жителю Барнаула, который в нетрезвом состоянии на спор с другом во время празднования Нового года заявил о минировании жилого дома, вынесли приговор.
Как сообщили в краевой прокуратуре, 33-летнему мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на один год. Ему инкриминировали заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
В данный момент установлено, что 1 января текущего года, будучи сильно пьяным, горожанин поспорил со своим знакомым на литр спиртного, что сможет позвонить в полицию и сообщить о заложенном взрывном устройстве по любому адресу.
"Приятель считал, что сотрудники полиции такое сообщение всерьез не воспримут, осужденный решил проверить правоту этого утверждения опытным путем. Мужчина с телефона, принадлежащего его супруге, позвонил в дежурную часть ГУ УМВД России по городу Барнаулу и сообщил, что в одном из частных домов нагорной части города заложена бомба", — отмечают в прокуратуре.
В итоге сообщение мгновенно зарегистрировали, а правоохранители прибыли по указанному адресу, эвакуировали отмечавших Новый год хозяев дома и обследовали помещение.
2 января злоумышленник уже был установлен и давал показания. Во время суда горожанин подчеркнул, что был очень пьян и только поэтому пошел на преступление.
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