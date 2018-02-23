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Алтайские заключенные перед ЧМ-2018 по футболу получили новые мячи

, ИА "Амител"
Десять мячей помогли приобрести Парк спорта Алексея Смертина

Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Алтайские заключенные перед чемпионатом мира по футболу 2018 года получили десять новых мячей. Такой подарок сделали Общественный совет при УФСИН по проблемам деятельности УИС Алтайского края совместно с руководством Парка спорта Алексея Смертина.

Мячи передали осужденным в лечебно-исправительное учреждение №1 и исправительную колонию №3.

Администрация учреждений УИС выразила благодарность за столь полезный подарок. В ЛИУ-1 уже запланировали проведение футбольного турнира среди осужденных в рамках празднования Дня защитника Отечества, где и будут опробованы новые мячи.

Стоит отметить, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алтайского края ведется постоянная физкультурно-спортивная работа с осужденными. В колониях организована ежедневная утренняя зарядка, функционируют спортивные кружки, имеются спортивные уголки и площадки, проводятся спартакиады и турниры по отдельным видам спорта.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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