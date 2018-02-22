Фото: kreditss.ru
Депутаты Государственной Думы приняли закон об информировании о долге по кредитной карте. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на ТАСС.
Документ обязует кредитора информировать заемщика о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте. Кроме этого, заемщику будет направляться уведомление по переводу денег. На данный момент оператор обязан информировать клиента лишь о совершении каждой операции с помощью SMS или письма на электронную почту.
Отмечается, что после вступления в силу новых правил заемщик регулярно будет получать информацию о задолженности и остатке лимита по кредитке. Ее также будут отправлять с помощью SMS-сообщений или электронным письмом.
Издание подчеркивает, что данные поправки в законодательство предусматривают переход Промсвязьбанка в статус оборонного банка.
Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официальной публикации.
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