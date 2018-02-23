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День защитника Отечества в Алтайском крае пройдет в условиях слабого снега и гололеда.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, осадки прогнозируются 23 февраля неповсеместно. Дневные температуры в крае составят -5...-10 градусов, в предгорьях будет 0...-5 градусов.
Ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.
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В Барнауле в конце дня снег, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице будет -5...-7 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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