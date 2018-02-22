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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сменит вице-премьера Дмитрия Рогозина на посту председателя попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ). Проект соответствующего указа главы государства опубликован в четверг, 22 февраля, на портале проектов нормативных актов, пишет РИА Новости.
"Назначить председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований министра обороны Российской Федерации Шойгу С.К., освободив от этих обязанностей Рогозина Д.О.", — цитирует агентство текст документа.
"Известия" уточняют, что Шойгу займет данную должность сроком на пять лет. Кроме него, в совет войдет и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Кроме Рогозина из состава будет выведен вице-президент по связям с промышленностью Сколковского института Алексей Понамарев.
ФПИ — государственный фонд, который был основан в 2012 году и занимается научными исследованиями и разработками в сфере обороны.
Комментарии
Кроме Рогозина из состава будет выведен вице-президент по связям с промышленностью Сколковского института Алексей Понамарев
тот самый что в бегах не первый год???
Мутный мужчина. Всегда со скандалом и непорядком.