22 февраля заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой посетил Алтайский край и посмотрел на то, как работают новые медицинские учреждения региона. Среди основных точек были объекты нагорного кластера, детская городская поликлиника №9 и санаторий "Обь". Представитель ведомства высоко оценил каждое заведение, а также рассказал о том, что Алтайский край примет участие в новой стратегии развития российской медицины. Программа заработает в стране в рамках утвержденного Владимиром Путиным "Десятилетия детства".
"Это очень важный проект, целый комплекс программ, который предусматривает несколько направлений здравоохранения, и прежде всего дальнейшее развитие медицинских учреждений для детей. Мы знаем, что была открыта сеть перинатальных центров, мы находимся как раз в одном из них. Но нас еще ждет дальнейшее развитие детских поликлиник и больниц, развитие школьной медицины, введение новых вакцин, развитие реабилитационной медицины для детей. Мы сейчас уже можем выходить ребятишек, которые рождаются с весом в 500 граммов, но после этого им нужна хорошая реабилитация", — объяснил Сергей Краевой.
Как пояснил замминистра, разработка плана мероприятий будет совместной работой, основанной на предложениях регионов и федеральных решениях. Финансироваться программа также будет с двух сторон: как из регионального, так и из федерального бюджета. Губернатор Александр Карлин, по словам Краевого, уже высказал свои предложения по выделению части федеральных средств на развитие в регионе сельской медицины, а также детских лечебных учреждений.
"Это не банальный ремонт, это переход на новое качество для профилактики, диагностики и лечения. Это новые подходы, самые современные, новые способы организации оказания медпомощи, новый этап развития здравоохранения в Алтайском крае в том числе", — заключил представитель министерства.
Бюджет на развитие новой программы еще не определен, окончательную цифру планируют назвать не раньше июня.
Комментарии