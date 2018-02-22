Сотрудники ГУ ЧС провели очередной профилактический рейд по местам, популярным у рыбаков. Любителям подледного лова напомнили правила поведения на льду и раздали памятки с указанием телефонов, по которым можно обращаться за помощью в случае ЧС.
Рыбаки утверждают, что лед еще крепкий и "рыбачить можно до апреля". Однако спасатели словам не поверили и решили проверить. В результате оказалось, что толщина льда составляет более 80 см — пока еще рыбачить безопасно.
Комментарии
Умники! Лед около метра толщиной!!