Фото: avito.ru
Коттедж площадью 350 квадратных метров продают в поселке Графская поляна рядом Фирсовой слободой за 11,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Материал стен — кирпич, крыша — мягкая черепица Shinglas, все коммуникации оплачены. Заведены в дом электричество и водопровод, обустроен канализационный колодец. Гараж на три автомобиля с газовой котельной", — отмечает продавец.
Дом расположен на огромном участке площадью 40 соток с естественным ландшафтом и растущими здесь соснами и березами.
"Соседи уже построились, тихое, уютное место. Возможна продажа этого дома на участке 17 соток по цене 9 миллионов рублей, — добавляет автор объявления.
Комментарии
"Соседи уже построились, тихое, уютное место." По первым 2м фотографиям видно что вплотную стоит "объект" сине белого цвета который видимо и является причиной продажи. Тишины там не будет, бежать оттуда надо.