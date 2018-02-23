Решающий матч за выход в финал Чемпионата России Ночной хоккейной лиги дивизиона Любитель 18+ (Лига мечты) между "Полимером" (Алтайский край) и "Кузней" (Кемеровская область) состоится в Барнауле 25 февраля. Впервые за семь лет эта команда алтайских хоккеистов получила шанс отправиться на основной турнир соревнований.
Напомним, ночная Хоккейная Лига – ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Фактически – любительский чемпионат страны по хоккею. Была основана в 2011 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.
В 2018 году финал Чемпионата НХЛ пройдет в Сочи в мае и соберет около 60 сильнейших команд со всей России. Известно, что команда "Полимера" в дивизионе Любитель 40+, которая традиционно входит в 20-ку сильнейших клубов страны, уже обеспечила себе место на турнире, главный приз которого – финансирование строительства на территории субъекта-победителя ледовой арены. Кстати, именно в Алтайском крае создан прецедент, когда в одном клубе сразу две команды из двух лиг вышли в лидеры региона.
Предстоящая встреча с чемпионами Кемеровской области пройдет на домашней площадке спортивного клуба "Полимер" – открытом стадионе по адресу 1-я западная, 55б. Барнаульским хоккеистам как никогда нужна поддержка болельщиков — поэтому на матч приглашаются все любители этой динамичной игры. Команда "Полимера" постарается выступить достойно, обеспечив зрителям море эмоций.
Команда выражает благодарность руководству клуба "Полимер", тренеру Сергею Ивановичу Акимову, администраторам Александру Федоровичу Антонову и Андрею Витальевичу Попову, а также своему спонсору — заводу светопрозрачных конструкций "Оригинал" в лице директора Сергея Анатольевича Долгова.
Матч КХЛ
"Полимер"(Алтайский край) — "Кузня" (Кемеровская область)
25 февраля, Барнаул, 1-я западная, 55б
начало в 12:00
Комментарии
Под чертой жирным шрифтом написано 25 марта, а в статье - 25 февраля. Так все таки когда?