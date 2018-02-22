Фото: neboard.me
В Сирию направлены два российских истребителя пятого поколения Су-57. Об этом в четверг, 22 февраля, пишет "Интерфакс", ссылаясь на "Эхо Москвы".
Согласно данным сирийских активистов, накануне новейшие российские истребители сели на российской авиабазе Хмеймим. Отмечается, что также на базу прибыли четыре истребителя Су-35 и самолет дальнего радиолокационного дозора А-50.
Российские военные и представители ОПК информацию о истребителе пятого поколения в Сирии пока не подтвердили.
Агентство напоминает, что российским военным передали опытные образцы Су-57 для проведения государственных испытаний. Десятый опытный образец истребителя первый раз взлетел 23 декабря минувшего года.
Для Су-57 разработали основной двигатель. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, данный двигатель будут испытывать около трех лет.
В январе текущего года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил агентству, что вскоре начнутся испытания нового вооружения Су-57.
Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 февраля 2018 г.
2 Su-57
4 Su-35
4 Su-25
1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7
Комментарии
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