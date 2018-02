Фото: neboard.me

В Сирию направлены два российских истребителя пятого поколения Су-57. Об этом в четверг, 22 февраля, пишет "Интерфакс", ссылаясь на "Эхо Москвы".

Согласно данным сирийских активистов, накануне новейшие российские истребители сели на российской авиабазе Хмеймим. Отмечается, что также на базу прибыли четыре истребителя Су-35 и самолет дальнего радиолокационного дозора А-50.

Российские военные и представители ОПК информацию о истребителе пятого поколения в Сирии пока не подтвердили.

Агентство напоминает, что российским военным передали опытные образцы Су-57 для проведения государственных испытаний. Десятый опытный образец истребителя первый раз взлетел 23 декабря минувшего года.

Для Су-57 разработали основной двигатель. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, данный двигатель будут испытывать около трех лет.

В январе текущего года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил агентству, что вскоре начнутся испытания нового вооружения Су-57.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7