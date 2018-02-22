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Ученые обнаружили на севере Египта древний неизвестный храм

, ИА "Амител"
Раскопки проходили в районе под названием Телль эль-Фараин

Фото: 3mv.ru

Археологи обнаружили неизвестный древний храм на севере Египта, в провинции Кафр эш-Шейх. Он датируется периодом с 685 по 525 год до нашей эры, когда страной правили фараоны XXVI династии. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на управление по вопросам археологических памятников провинции.

Уточняется, что раскопки велись в районе Телль эль-Фараин. Там нашли фрагменты стен, пола и фундамента, а также скульптурные изображения фараонов и богов. Власти Египта собираются внести обнаруженный комплекс в список древних памятников страны для туристов.

Газета напоминает, что XXVI династия была последней коренной династией фараонов, которые правили Египтом до персидского завоевания в 525 году до нашей эры. Царствование этой династии называется Саисским периодом, так как египетской столицей тогда был город Саис. Именно там сохранились остатки Великого храма богини Нейт, ставшего ведущим центром религиозной и культурной жизни того времени и особенно знаменитого своей медицинской школой.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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