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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков переадресовал в профильное министерство вопрос о том, действительно ли в Сирии находятся истребители пятого поколения Су-57, которые заметили ранее. Об этом пишет ТАСС.
"Это в Министерство обороны, пожалуйста", — цитирует агентство ответ официального представителя Кремля.
При этот в ответ на вопрос, знает ли об этом лидер страны Владимир Путин, Песков подчеркнул, что президент "является главнокомандующим", отметив, что вопрос все же "больше относится к компетенции Минобороны".
Напомним, ранее появилась информация о том, что накануне на российской авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились два новейших российских истребителя Су-57.
Российские военные и представители обороно-промышленного комплекса информацию об этом пока не подтвердили.
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