Мечта станет реальностью уже сегодня, если купить авто в кредит. Весь март в дилерском центре "Барнаул-Моторс" действуют заманчивые условия на покупку автомобиля KIA Rio, разработанные KIA Finance совместно с Русфинанс Банком*.
Программа доступна при приобретении нового KIA Rio и подразумевает компенсацию выплаченных за первый год действия договора кредитования платежей.
"Мы ценим положительные эмоции наших клиентов, любим дарить людям радость, именно поэтому обращение в автоцентр "Барнаул-Моторс" является лучшим способом осуществить свое желание – купить автомобиль уже сегодня", — отмечают в автоцентре.
Для покупателей новых KIA Rio действуют цены 2017 года, и их ждут приятные подарки в виде комплекта зимней резины и полного бака бензина.**
Подробности акции – по указанному телефону автоцентра.
Автоцентр "Барнаул-Моторс", официальный дилер КИА в Алтайском крае:
пр. Калинина, 31
тел.: 8 (3852) 22-98-98
*RIO 1.4 6МТ Classic:
Достигается за счет компенсации выплаченных платежей за автомобиль за первый год срока кредитования, путем зачисления денежных средств на счет клиента в банке. Кредит предоставляется ООО "Русфинанс Банк" (далее – Банк). Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г. 10% годовых – процентная ставка в кредитном договоре в рамках программы ДИРЕКТ Баллун РСР Классик. Валюта кредита – рубли РФ; уровень первоначального взноса – 50% от стоимости автомобиля. Срок кредита – 24 месяца. Программа распространяется на покупку в кредит KIA RIO 2017-2018 гг. выпуска. Программой предусмотрено страхование жизни и здоровья заемщика. Минимальная сумма кредита – 100 000 руб., максимальная сумма кредита – 5 000 000 руб. Обязательно подтверждение дохода клиента. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого ТС. Предложение действительно при подтверждении дохода Заемщика. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Предложение действует с 01.02.2018 по 31.03.2018, не является офертой. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.
** Предложение ограничено количеством автомобилей 2017 года.
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