Заместитель министра здравоохранения РФ Серей Краевой, приехавший с визитом в Алтайский край, обсудил два новых проекта, запущенных в регионе. Как "Здоровое сердце ребенка", так и "Мужское здоровье" показались ему крайне интересными и важными.
"Это очень важно, если не поставить вовремя диагноз, не назначить лечение, это приведет к резкому ухудшению здоровья и соответственно качества жизни будущего нашего гражданина. Касаемо второй программы — "Мужское здоровье" - мы часто о нем говорим, но тогда, когда возникают уже какие-то эректильные дисфункции, хотя на самом деле большой процент мужского бесплодия закладываться еще в процессе беременности женщины или в раннем детском возрасте. Поэтому если мы говорит и здоровье мужчин, то должны следить за ним. начиная с рождения и в течение всей жизни" — пояснил зам министра.
Кроме того, как рассказал представитель ведомства, сейчас перед медиками стоит цель увеличить среднюю продолжительность жизни до 75 лет, таким образом России по данному показателю достигнет передовых стран.
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