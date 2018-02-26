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Ежедневник: какими событиями запомнилось 26 февраля

, ИА "Амител", Мария Трубина
 
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26 февраля в истории
26 февраля 1712 года по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод, который стал первым государственным оружейным заводом в России, а Тула — оружейной столицей страны. 
В этот же день в 1802 году родился знаменитый французский писатель Виктор Мари Гюго. Его считают одной из главных фигур французского романтизма.
 26 февраля 1936 года в немецком Штутгарте вышел первый "народный" автомобиль "Фольксваген". Так осуществилась мечта автоконструктора Фердинанда Порше. Целью промышленника было создание машины, которая по цене была бы доступна самым широким слоям населения.
По народным приметам, чем холоднее в этот день, тем более жарким и сухим будет лето.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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