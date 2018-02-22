Более пяти млн рублей перечислили жители России в помощь семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
"В специальный благотворительный фонд помощи семьям продолжают поступать средства от жителей Оренбургской области и других регионов России, коллективов предприятий и организаций. На специальный расчетный счет поступили 274 добровольных пожертвования от 168 граждан и 106 юридических лиц на общую сумму более пяти млн рублей", — отметили в пресс-службе.
По просьбам жителей Оренбургской области благотворительный фонд для сбора пожертвований продолжает работу, а затем семьи примут общее решение, как распорядиться поступившими средствами.
Все семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 млн рублей из резервного фонда Оренбургской области, уже перечислено 25 выплат.
Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск Оренбургской области, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки самолета были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа, все они погибли.
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