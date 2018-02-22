Инцидент произошел в эфире программы "Место встречи" во время обсуждения ситуации в Донбассе, сообщает "Говорит Москва".
В частности, эксперт Дмитрий Суворов призвал предъявить доказательства, что на юго-востоке Украины действительно убивали детей.
Ведущий Андрей Норкин подошел к гостю передачи и без слов нанес ему несколько ударов, завязалась потасовка. После Суворова вывели из студии.
Вторая ведущая программы "Место встречи" Ольга Белова поддержала своего коллегу: "После того хамства и беспринципной позиции, озвученной украинским экспертом, другого исхода быть не могло. Я, к сожалению, женщина, и не смогла приложить руку".
Комментарии
Поведение журналистов на каналах уже давно не вызывает удивления.
Норкин настоящий мужик, фашистам не место на центральных каналах.
С Уважением, В.К. Кузнецов
Кому доказывать то, что всему миру известно?
В морду ему, бандерлогу!
"Наглость, хамство и сила"
Это запредельно, это что проталкивает пропаганда на тв... Разделяй и властвуй кровавого разлива...
это был ответ Серебрякову)