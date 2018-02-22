Власти Москвы разрешили установить памятную доску Немцову

В Москве городская комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры поддержала установку памятной доски политику Борису Немцову, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальной сети "ВКонтакте".
По словам Собянина, с просьбой увековечить память Немцова и установить памятную доску на доме, где он жил, в правительство Москвы обратилась Ксения Собчак. Он отметил, что ее обращение поддержали многие общественные деятели.
"Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3", — написал Собянин.
Он добавил, что доску установят за общественные деньги при согласовании с жильцами указанного дома.
Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.
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