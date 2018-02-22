Глава Ростуризма назвал популярные у иностранных туристов места России

Глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью RT рассказал, какие места в России наиболее интересны иностранным туристам.
"Традиционно самыми популярными направлениями являются наши столицы — Москва и Санкт-Петербург, а также города Золотого кольца. Это основное сосредоточение памятников культуры, искусства. Но мы работаем над расширением географии путешествий, чтобы турпоток был более равномерно распределен по территории нашей страны", — сказал Сафонов.
По его словам, последние годы активно развивается туризм в крупных городах, таких как Казань и Екатеринбург, очень популярны Калининград и арктический туризм. Также иностранные туристы все чаще обращают внимание на Крым и Краснодарский край.
"Пользуются растущей популярностью прибайкальские территории — Бурятия и Иркутская область. Дальневосточные регионы востребованы среди туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона", — добавил Сафонов.
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