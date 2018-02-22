Россия испытала в Сирии более 200 новых образцов оружия

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на пленарном заседании заявил, что Россия испытала более 200 новых образцов вооружений в ходе оказания помощи народу Сирии, сообщает РИА Новости.
"Мы, оказывая помощь братскому сирийскому народу, испытали более 200 новых образцов вооружений. Они, что, у нас просто так появились? Они появились на предприятиях ВПК. Они показали всему миру эффективность русского оружия", — рассказал Шаманов.
Он отметил, что "неслучайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками".
Комментарии
Шаманов молодец. Он очень хорошо разбирается в экономике и внешней торговле оружием смерти. Хорошо, что нашим оружием убивают врагов, помогая законному, легитимному правительству Сирии.
А в Украине стареньким пуляют...
А американцы одно. Результат виден.