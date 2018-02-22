Имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц не могут предоставляться в случае приобретения такого объекта недвижимости, как "жилое строение", его постройки или при погашении процентов по кредитам или займам, полученным на эти цели, сообщает "Интерфакс".
Вышеуказанное утверждение, как отмечается, следует из письма Минфина N03-04-07/7700. Федеральная налоговая служба разослала этот документ по своим подразделениям 15 февраля 2018 года.
Это заключение Минфин делает исходя из того, что термин "жилое строение" известен российскому законодательству, но в подпунктах 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ, где говорится о вычетах, он не используется.
"Из (этих) положений следует, что вычеты в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов предоставляются на новое строительство либо приобретение жилых домов, квартир, комнат, а также на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории РФ, в частности, жилого дома, квартиры, комнаты, а не жилого строения", — говорится в письме.
Поэтому, делает вывод министерство, оснований для применения таких вычетов "при строительстве либо приобретении жилого строения, не признаваемого жилым домом, не имеется". Такое строение считается домом только в целях исчисления налога на имущество физических лиц, говорится в документе.
Термины "жилой дом" и "жилое строение" не тождественны, констатирует Минфин. Эти понятия сформулированы в строительных правилах 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения". Жилым строением, согласно этому документу, признается дом, возводимый на садовом (дачном) земельном участке, без права регистрации проживания в нем. Если регистрация возможна, то это уже полноценный жилой дом.
Имущественный налоговый вычет при строительстве или приобретении жилья составляет до 2 млн рублей, при уплате процентов по целевым "жилищным" займам либо кредитам — 3 млн рублей.
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