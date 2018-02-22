Путин стал почетным доктором университета Пелопонесса

Президенту России Владимиру Путину присвоили степень Почетного доктора Университета Пелопоннеса, сообщается на сайте посольства России в Греции.
"Проректор Университета Пелопоннеса Астериос Тсиарас сказал, что руководство ВУЗа приняло решение присвоить степень Почетного доктора В.В. Путину за его деятельность на посту главы государства и вклад в укрепление российско-греческих отношений, просвещение, искусство, общество и демократию", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что премьер-министру России Дмитрию Медведеву присвоили степень почетного доктора марокканского университета.
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