Недостроенная телебашня в Екатеринбурге будт снесена — демонтаж будет произведен с помощью специальных взрывчатых веществ, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" эксперт Данил Крицкий.
"Решение об уничтожении этого недостроя уже принято, более того, определено и вещество, которое взорвет объект. Сейчас специалисты проводят его тестирование", — сообщил Крицкий.
По его словам, здание будет разрушено всего в два этапа — сначала специализированная смесь разрушит центр телебашни, после чего на землю рухнет верхняя часть строительного объекта. Буквально через минуту обрушится и нижняя часть недостроя.
Недостроенная телебашня в Екатеринбурге предназначалась для охвата телерадиосигналом всей Свердловской области. Основная часть построена в 1986-1989 годах. После прекращения финансирования работ в 1990 году оказалась в заброшенном состоянии. Осенью 2017 года УГМК и губернатором Свердловской области Куйвашевым Е.В. принято решение о сносе. Телебашня была достроена только до отметки 219,25 метра (по другим источникам 220,4). Запланированная высота конструкции должна была составить 231,7 метра.
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