Россия поднялась на пятое место в мире по запасам золота

Россия поднялась на пятое место в мире среди суверенных держателей золота, обойдя Китай, сообщает RT Bloomberg.
Запасы монетарного золота в международных резервах России в январе выросли до 1857 тонн. Таким образом, Россия опередила по этому показателю Китай с его официально заявленными 1843 тоннами.
Отмечается, что Россия увеличивала запасы ежемесячно с марта 2015 года, в то время как Китай в последний раз сообщал о покупке золота в октябре 2016 года.
В настоящее время крупнейшим суверенным держателем золота в мире с запасом в объёме 8134 тонны являются США, говорится в материале. Второе место занимает Германия (3374 тонны), третье — Италия (2452 тонны), далее идёт Франция (2436 тонн).
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