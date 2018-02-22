Госкомтелерадио Украины запретило ввоз в страну еще девяти российских изданий, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает RT.
В частности, запрет коснулся восьми книг психотерапевта и писателя Валерия Синельникова, а также книги "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй".
"В выходных данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой незаконно оккупирована российскими войсками",, отметили в пресс-службе.
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