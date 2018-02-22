Управление здравоохранения Новороссийска и территориальное управление Росздравнадзора по Краснодарскому краю проводит проверку сообщений о пациенте, который упал на пол в "Городской больнице №1" и просьбы о помощи которого игнорировал медперсонал, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.
"По факту появившейся в социальных сетях информации проводится служебное расследование. По итогам будут сделаны выводы", — сказала и.о. начальника управления здравоохранения Новороссийска Оксана Сычева.
Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай завил, что данные о произошедшем переданы в минздрав Краснодарского края.
Ранее журналистка Марина Светлая опубликовала в своем Facebook пост, в котором рассказала, что в одной из больниц Новороссийска, просившему о помощи упавшему пациенту не помогли до того, как ее мать, которая оказалась свидетелем случившегося, не подняла скандал.
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