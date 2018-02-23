Что-то давненько у нас новых игр не было, подумали мы в редакции Amic.ru и выпустили к Дню защитника Отечества новую игрушку — "Бой на море". Выходные длинные, чем скучать за просмотром нелепых сериалов, лучше почувствовать себя в роли защитника морских границ родного государства.
Правила просты: крейсеру надо как можно больше сбить самолетов противника, которые слишком нагло нарушают приграничное пространство. У вас 30 ракет. Когда запас топлива исчерпан, крейсер возвращается домой.
Ну а чтобы играть было интереснее, самый меткий стрелок получит приз от Amic.ru.
Для этого нужно:
1. По итогам игры сделать скриншот, на котором будет видно число сбитых вами самолетов
2. Отправить скриншот на почту konkurs@amitel.ru.
Приславший наибольшее количество сбитых самолетов или первый сбивший все самолеты противника в игре получит сертификат от фитнес-центра "Идеал-спорт" в Барнауле (по адресу ул. Сухэ-Батора, 37, ул. Юрина, 190в) на один месяц. Итоги подведем вечером 26 февраля. Победителю слава!
Играем:
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