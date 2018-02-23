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Поиграем: игра "Бой на море" от Amic.ru в честь Дня защитника Отечества

, ИА "Амител", Причиненко Константин
Не пропусти нарушителей морских границ и выиграй приз

Ракетный корабль

Что-то давненько у нас новых игр не было, подумали мы в редакции Amic.ru и выпустили к Дню защитника Отечества новую игрушку — "Бой на море". Выходные длинные, чем скучать за просмотром нелепых сериалов, лучше почувствовать себя в роли  защитника морских границ родного государства.

Правила просты: крейсеру надо как можно больше сбить самолетов противника, которые слишком нагло нарушают приграничное пространство. У вас 30 ракет. Когда запас топлива исчерпан, крейсер возвращается домой.

Ну а чтобы играть было интереснее, самый меткий стрелок получит приз от Amic.ru.

Для этого нужно: 

1. По итогам игры сделать скриншот, на котором будет видно число сбитых вами самолетов

2. Отправить скриншот  на почту konkurs@amitel.ru.

Приславший наибольшее количество сбитых самолетов или первый сбивший все самолеты противника в игре получит сертификат от фитнес-центра "Идеал-спорт" в Барнауле (по адресу ул. Сухэ-Батора, 37, ул. Юрина, 190в) на один месяц. Итоги подведем вечером 26 февраля.  Победителю слава!

Играем:

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Автор:
Причиненко Константин тех. директор (7-385-2) 59-33-66

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