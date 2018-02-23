Учёные из Сибирского отделения Российской академии наук провели масштабный анализ человеческих слез: эксперты установили, что по ним можно определить офтальмологические заболевания пациента, сообщает "Русская планета".
Сейчас главная сложность исследований глазных болезней заключается в невозможности взятия образца для анализа. Именно поэтому в качестве материала для работы эксперты взяли слезы.
В перспективе специалисты намерены установить диагностические маркеры офтальмологических заболеваний.
Для взятия у пациента слезы ученые применяют порошок альбуцида — этот безопасный метод позволяет стимулировать слезоотделение.
В ходе работы ученые также обнаружили в составе жидкости интересные вещества — в том числе везикулы и экзосомы.
Все это поможет разработать инновационные меры диагностирования офтальмологических заболеваний.
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