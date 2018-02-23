Вчерашний день де-факто оказался самым несчастливым для наших олимпийцев. Мало того, что россияне не взяли ни одной награды, так еще и официально лишились бронзы, выигранной в керлинге дуэтом Брызгалова – Крушельницкий.
Впрочем, хочется отметить невероятный триумф в женском биатлоне не чужой нам команды Белоруссии. Эстафетная четверка во главе с Дарьей Домрачевой сенсационно взяла золото в последнем виде программы у женщин. Это уже второе золото у Белоруссии на Играх, а Домрачева ранее добыла личное серебро в масс-старте.
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Кстати, президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденами "За личное мужество" биатлонисток после победы в эстафете. Кроме того, им присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта".
В слаломе у горнолыжников россиянин Александр Хорошилов стал 17-м, уступив бронзовому призеру около секунды. По меркам данного вида спорта это практически пропасть. В шорт-треке наши спортсмены не смогли преодолеть барьер в виде ¼ финала и полуфинала, а долгожданная квалификация в сноуборде с участием представителя Алтайского края Андрея Соболева была сдвинута на два дня.
Что посмотреть на Олимпиаде 23 февраля
Фигурное катание, женщины. Начало в 08:00 по Барнаулу. Россия должна наконец сегодня утром завоевать первую золотую медаль. Кто ее возьмет – Евгения Медведева или Алина Загитова – наверное, не так уж и важно, и скорее, дело вкуса и личных симпатий.
Также ключевое значение будет иметь полуфинальный матч в хоккейном турнире. РФ встречается с Чехией. Старт в 14:40.
Фристайл. Женщины, ски-кросс. Здесь можно поболеть за Анастасию Чирцову и Викторию Завадскую. Начало заездов в 11:15.
Биатлон, эстафета у мужчин. Главные фавориты — Норвегия и Германия. Начало в 18:15. Россияне в этом виде не представлены.
Медальный зачет
За первую строчку в неофициальном командном зачете продолжают борьбу Норвегия и Германия. У каждой сборной пока по 13 золотых наград, однако серебра и бронзы больше у скандинавов. Чуть поодаль расположились США (9 золотых), Канада (8 золотых) и Голландия (7 золотых). У россиян на одну бронзовую медаль стало меньше. Таким образом в нашем активе теперь 4 серебра и 8 бронзовых наград. При этом как минимум по 1 золотой награде имеют 20 стран, включая Украину и Белоруссию. Всего же награды на этих Играх завоевывали представители 29 стран.
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