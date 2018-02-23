Дорогие мужчины – читатели регионального информационного портала Amic.ru!
От всех наших пылких и сердец поздравляем вас с 23 февраля – Днем защитников Отечества!
Мы уверены, что каждый из вас носит это гордое звание!
Для многих из вас защита нашей Родины – это профессия. Каждый день вы заступаете на стражу нашего покоя и порядка на улицах городов и сел Алтайского края, всей Российской Федерации. Низкий вам поклон за ваш ратный труд, за преданность делу, за нашу возможность жить в мире , работать, воспитывать детей, отдыхать, заниматься любимыми делами.
Поздравляем и тех, кто, возможно, не носил погоны, но готов в любую минуту встать на защиту близких, знакомых и незнакомых людей, если они окажутся в беде. Уверены, вы встанете на защиту Отчизны, если это потребуется.
Мы ценим ваши надежные плечи, острые умы и горячие сердца! Здоровья вам всем крепкого, мирного неба, силы духа и уверенных побед! Пусть преграды не страшат вас, а отвага сподвигает на добрые поступки во имя справедливости и благих целей!
А мы, женщины, будем неиссякаемым источником вдохновения ваших ярких свершений!
Женский коллектив редакции Amic.ru
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