Новое заседание по делу декана юрфака АлтГУ Натальи Карловой против университета вновь дало богатую пищу для размышлений. Стороны на этот раз обильно "забрасывали" суд все новыми и новыми ходатайствами, чем порядком утомили не только председательствующую Оксану Яковченко, но и слушателей.

А начиналось все довольно динамично и интригующе. Представители АлтГУ дружно, как и неделей ранее, выступили за то, чтобы процесс закрыли от СМИ. Неоригинально, скажете вы. А вот и нет. Теперь козырем в руках вуза стали суммы, недополученные профессором Виталием Сорокиным, и растиражированные позднее информагентствами, например, порталом Amic.ru.

Деньги любят тишину

Руководитель управления правового обеспечения АлтГУ Вячеслав Назаров даже позволил себе привести цитату из прошлого текста "Амитела", которая, как видно, больше всего пришлась не по душе представителям опорного вуза. Чтобы лишний раз не "дразнить" ответчика, приводить мы ее не будем, все математические выкладки по премиям и стимулирующим г-на Сорокина есть в нашем предыдущем материале с заседания суда.

"Эти суммы являются весьма существенными для понимания поведения нашего клиента",- заявила адвокат Людмила Кузьменко. После чего юрист пошла еще дальше: если к вольному пересказу предыдущего заседания в СМИ у г-жи Кузьменко претензий не оказалось, то вот к комментаторам электронных информагентств — хоть отбавляй. По ее словам, на г-на Сорокина и университет в постах под публикациями льется ничем не оправданная и незаслуженная грязь, а модераторы ряда СМИ проявляют полное бездействие: "Пользователи сайтов поголовно не умеют пользоваться комментариями, все эти фразы — исключительно давление на суд".

Попутно адвокат посоветовала журналистам воспитывать своего читателя, чтобы его общий культурный уровень не позволял опускаться до тех опусов, что ей довелось читать. "Следует научить пользоваться сайтом интеллигентно и цивилизованно", — назидательно заметила Кузьменко, даже не удостоив своим взглядом представителей прессы, сидевших в зале, и обращаясь преимущественно к судье. Каким образом ей могла помочь в этой глобальной задаче Оксана Яковченко, осталось загадкой. Разумеется, судья не стала отвечать ремаркой на морализаторские поучения Людмилы Кузьменко.

Демагогия на предмет того, удалиться журналистам из зала суда или нет, продолжалась почти полчаса. В итоге в этой просьбе АлтГУ было отказано, впрочем, как и неделей ранее. При этом г-жа Яковченко предупредила прессу, что освещать процесс можно, но цифры фигурирующие в заседании, называть не стоит.

На этом, однако, сюрпризы со стороны АлтГУ не закончились. Следующее ходатайство — и вуз предлагает суду привлечь в качестве третьего лица по этому делу Виталия Сорокина, а также вызвать его для дачи свидетельских показаний. Представитель Натальи Карловой Анастасия Беребердина была против появления г-на Сорокина, посчитав, что попытки привести его в суд — есть не что иное, как затягивание процесса со стороны ответчика.

Не получив одобрения и в этот раз, защитники интересов АлтГУ решили зайти с другой стороны и вызвать в суд саму истицу — все еще действующего декана ЮФ Наталью Карлову. Однако и это предложение судом было отвергнуто. К слову, Карлова до сих пор пребывает на больничном, открытом еще в конце ноября.

Любопытно, что сегодня в суде также перечислялись те регалии, что имеет декан за годы своей работы на юрфаке. Это в том числе и ряд почетных грамот – от губернатора Алтайского края, главы администрации Барнаула, Госдумы и даже, как ни странно, от ректора АлтГУ Сергея Землюкова. Все они выданы за "многолетний и добросовестный труд".

Недостоверный ПФР

Пожалуй, самым любопытным эпизодом очередного трехчасового заседания стал тот факт, что представители АлтГУ сочли недостоверными сведения о доходах Виталия Сорокина, в прошлый раз переданные в суд из ПФР. Это выяснилось в ходе перепроверки, проведенной бухгалтерией АлтГУ. Поскольку суд посчитал, что оглашение этих сумм будет нежелательным, мы в данном случае подчинимся этой рекомендации. Тем не менее, не называя конкретных цифр заработка г-на Сорокина по месяцам, можно констатировать, что данный доход в несколько раз превосходит официальную среднемесячную зарплату в Алтайском крае за 2017 год.

При этом вопреки решению судьи цифры на этот раз озвучивали сами представители АлтГУ, как показалось со стороны, несколько обиженные на такую широкую трактовку понятия "гласность" и делая это где-то даже напоказ, специально. Расхождения с Пенсионным фондом объяснялись тем, что в вузе в доходы профессора Сорокина была положена еще и такая немаловажная статья, как командировочные расходы. Кстати, г-н Назаров отметил, что ПФР в принципе не может обладать данными о доходах гражданина, а только теми цифрами, которые отражают размер отчислений, произведенный в Фонд работодателем. Кроме того, в качестве "вещдока" к делу приобщили расчетные листки профессора Сорокина, выданные бухгалтерией университета.

Под занавес заседания вновь был поднят принципиальный для этого дела вопрос – а выполнил ли Виталий Сорокин критерии для премирования? В частности речь идет о том, что он качественно и своевременно исполнял особо сложные задания руководства. Юристы из АлтГУ однозначно дали понять, что свои премии профессор заслужил. К слову, зашла речь и об использовании мультимедиа в учебном процессе, за которое также полагается поощрение. Аудитория 1С, где Сорокин часто вел занятия, оборудована проектором и интерактивной доской. При этом достоверных сведений на предмет того, действительно ли данное оборудование использовалось по назначению или было всего лишь дорогостоящей декорацией на парах Сорокина, нет. За профессора поручился завкафедрой, где он работает – Антон Васильев. Напомним, с недавних пор г-н Васильев получил допнагрузку в виде и.о. декана юрфака АлтГУ.

Невыносимая жестокость

Также представители вуза указали, что Виталий Сорокин в свое время написал несколько электронно-методических комплексов, разработал доступ к электронному контенту для студентов. В частности, имелась ввиду система Moodle. Более того, якобы профессор постоянно обновляет данные в этой системе, актуализируя материалы для учащихся. Здесь настал черед возмутиться представителю Натальи Карловой. Анастасия Беребердина указала, что Сорокин был зарегистрирован в Moodle в декабре 2015 года, а в марте 2016 года заходил в нее последний раз.

Далее судья попробовала выяснить у юристов со стороны АлтГУ, что же именно они вкладывают в понятие "дискриминация", которое легло в основу выговора Карловой от ректора университета. Тогда Вячеслав Назаров стал рассказывать о личной неприязни, сложившейся давно между Карловой и Сорокиным. "Ему было предложено покинуть место работы – причем неоднократно", — конкретизировал г-н Назаров. Видимо это и легло в основу формулировки "создание невыносимых условий работы", которую Сорокин использовал потом в своей жалобе к ректору Сергею Землюкову.

Стоит добавить, что описываемые события между Карловой и Сорокиным случились после того, как последний вернулся к преподаванию на юрфаке вслед за обвинительным приговором суда по собственному уголовному делу. "У нас не так много докторов на факультете – всего 7 и это не разменная монета, чтобы такими людьми разбрасываться. Это, безусловно, достойнейшие и уважаемые люди", — пояснил позицию руководства в этом конфликте г-н Назаров.

Универсальное портфолио

В конце концов стороны плавно дошли до характеристики на декана Наталью Карлову, которую ответчик должен был предоставить суду. И вот здесь надо отдать должное опорному вузу: АлтГУ проявил чудеса изобретательности. Вместо стандартного типового документа представители университета отдали суду выписку из протокола ученого совета АлтГУ от 15 февраля. При этом почему-то на прошлом заседании сторона ответчика вообще никак не дала знать о существовании подобного документа.

В двух словах, что это за бумага. Неделю назад состоялось заседание Ученого совета юрфака АлтГУ. На нем о проделанной работе отчиталась комиссия, 2,5 месяца занимавшаяся расследованием деятельности Натальи Карловой на своем посту. По мнению ревизоров, декан злоупотребляла полномочиями при определении ежемесячных выплат преподавателям, занималась незаконной предпринимательской деятельностью, открыв кальянную Darks и т.п. Итоговой вывод комиссии — расторгнуть трудовой договор с Карловой. Правда, пока она на больничном, этого точно не произойдет. Максимальный срок нахождения на больничном – до конца мая 2018 года.

Таким образом оценка деятельности Карловой на посту главы юрфака и стала той самой характеристикой, что истребовал суд, посчитали в опорном вузе. "А где характеристика за подписью ректора?" — резонно спросила Назарова и Ко судья Яковченко. "Мы посчитали, что этого будет вполне достаточно. Конечный результат работы – это и есть ее характеристика", - пояснил представитель ответчика. "Юристы полагают, что вот этого достаточно, когда речь идет о наказании сотрудника?" – саркастически заметила судья.

В итоге все-таки было решено, что АлтГУ усилиями Сергея Землюкова изготовит еще одну характеристику на декана ЮФ к 26 февраля. Тогда же пройдет и новое заседание по этому делу. Правда, утверждать, что оно станет последним, наверное, будет преждевременным.

Кстати, адвокат Людмила Кузьменко, защищающая интересы АлтГУ, попросила ей дать больше времени для изучения новых документов по данному делу, но получила мотивированный отказ со стороны Оксаны Яковченко. После чего юрист, не сдержавшись, публично высказала по этому поводу свое неудовольствию суду.